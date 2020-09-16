Курск, , 15:17 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ на заседании 16 сентября утвердила результаты дополнительных выборов депутата Госдумы седьмого созыва по Сеймскому одномандатному избирательному округу № 110, которые прошли 13 сентября в Курской области, сообщает ИА REGNUM.

Победу на выборах одержал Алексей Золотарев («Единая Россия»), который набрал 60,08% голосов. За него проголосовали 108 тыс. 523 человека.

Алексей Бобовников (КПРФ) набрал 14,20% голосов избирателей, Анатолий Куракин (СР) — 8,71%, Алексей Томанов (ЛДПР) — 8,03%, Артём Вакарев («Коммунисты России») — 6,30%.

Явка избирателей составила 40,07%.

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