Белград, , 15:14 — REGNUM 16 сентября президент Сербии Александр Вучич встретился с послом Соединенного Королевства Шан Маклеод, которой сообщил о переговорах в Вашингтоне и ходе диалога в Брюсселе, а также о последующих шагах, направленных на дальнейшее развитие страны и региона. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич и Маклеод также обсудили дальнейшее развитие взаимного сотрудничества, а также другие важные вопросы в области региональной и международной политики, уделяя особое внимание дальнейшему развитию двусторонних и торговых связей между двумя странами.

Вучич подтвердил приверженность Сербии укреплению политического диалога на самом высоком уровне и, в частности, экономическому сотрудничеству между Сербией и Великобританией.

Он также выразил уверенность в том, что торговый оборот между двумя странами будет расти, поскольку, согласно всем отчетам и рейтингам соответствующих международных финансовых учреждений, Сербия находится среди ведущих государств, которым удалось обеспечить исключительный инвестиционный климат и юридическую безопасность для иностранных инвесторов.

«Сербия показала, что она страна со стабильной финансовой системой, сильной экономикой и серьезными проектами, которые наилучшим образом связывают все страны региона, с жесткой направленностью на улучшение качества жизни граждан», — отметил президент Сербии, добавив, что и в этом смысле сотрудничество с Великобританией, особенно в контексте увеличения числа инвестиций, имеет первостепенное значение для Сербии и всего региона Западных Балкан.

Посол Великобритании выразила заинтересованность в результатах встреч в Вашингтоне и Брюсселе, а также инициативах Сербии, направленных на сохранение мира и стабильности в регионе.