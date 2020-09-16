Москва, , 15:07 — REGNUM Произошедшее в Белоруссии — это плохо завуалированная попытка организации Западом «цветной революции» и переворота, заявил 16 сентября директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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«Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную «цветную революцию» и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан», — говорится в заявлении Нарышкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента Белоруссии, в которых снова одержал победу Александр Лукашенко. Это вызвало недовольство части населения республики, которое фактически ежедневно выходит на акции протеста.

Самые массовые мероприятия проходят в республике по воскресеньям. «Повестка дня» каждого воскресного «марша» формируется оппозиционными telegram-каналами, координирующими массовые мероприятия оппозиционно настроенной части населения.