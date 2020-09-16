Москва, , 14:54 — REGNUM В событиях, которые начали происходить в Белоруссии после выборов президента страны, состоявшихся 9 августа, ключевую роль играют США. Об этом 16 сентября говорится в официальном заявлении Службы внешней разведки России.

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"В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след», — приводятся в сообщении слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, передает РИА Новости.

Также глава СВР указал, что акции протеста в Белоруссии с самого их начала были хорошо организованы и координировались из-за пределов республики.

«По имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль», — заявил он.

Кроме этого, Нарышкин уточнил, что США было направлено на подготовку антиправительственных протестов в стране в 2019—2020 годах $20 млн и указал, что на эти деньги была сформирована сеть «независимых» блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, а также проведена подготовка активистов к проведению уличных акций.

Как передавало ИА REGNUM, ранее начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь сообщил, что городскому благоустройству столице Белоруссии за время проведения несанкционированных митингов был нанесён ущерб на сумму свыше 750 тыс. белорусских рублей.