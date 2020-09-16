Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM Директор электронного правительства Свердловской области Роман Кислов оказался банкротом. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Свердловской области признал Кислова банкротом в январе 2019 года из-за неоплаченных кредитов на сумму в 5 млн рублей. В феврале 2020 года чиновник возглавил электронное правительство региона.

При этом по действующему законодательству, объявивший себя банкротом гражданин не имеет права занимать руководящие посты, в том числе во властных структурах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области назначили нового министра здравоохранения. Пост получил Андрей Карлов.

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