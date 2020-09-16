Вена, , 14:42 — REGNUM Франция, Великобритания и Германия настойчиво выступают против намерения Соединённых Штатов вернуть санкции в отношении Ирана. В очередной раз против такого шага страны «евротройки» высказались на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 16 сентября сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Читайте также: США настаивают на бессрочном продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана

Он напомним, что Совет управляющих МАГАТЭ начал рассмотрение доклада о проверке ядерной программы Ирана в свете резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

«Члены «евротройки» повторили свою негативную позицию по поводу возвращения санкций в отношении Ирана», — отметил Ульянов.

Также по теме: Евротройка не поддержала США по поводу антииранских санкций

«Дискуссии по Ирану в Совете управляющих МАГАТЭ подтверждают, что практически никто не воспринимает всерьез нелепые попытки США представить себя в качестве самопровозглашённого участника СВПД, — написал постпред в Twitter . — Вашингтон сам лишил себя этого статуса в 2018 году, когда вышел из ядерной сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты продолжают настаивать на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.