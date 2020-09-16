Вена, 16 сентября 2020, 14:42 — REGNUM Франция, Великобритания и Германия настойчиво выступают против намерения Соединённых Штатов вернуть санкции в отношении Ирана. В очередной раз против такого шага страны «евротройки» высказались на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 16 сентября сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Он напомним, что Совет управляющих МАГАТЭ начал рассмотрение доклада о проверке ядерной программы Ирана в свете резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.
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Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты продолжают настаивать на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.