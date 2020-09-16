Белград, , 14:57 — REGNUM 16 сентября во время встречи президента Александра Вучича и посла Израиля Джахеля Вилана было объявлено, что Израиль внёс Сербию в «зелёный список». Это означает, что ее гражданам не придется уходить на карантин по прибытии в эту страну.

Президент Сербии Александр Вучич также получил верительную грамоту посла государства Израиль Джахеля Вилана, который передал ему приветствие от премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

В связи с отменой ограничений собеседники также обсудили меры, предпринятые двумя странами для устранения экономических последствий пандемии коронавируса. Желая послу Вилану успешной дипломатической службы в Белграде, президент Вучич выразил удовлетворение постоянным прогрессом в развитии политического диалога и экономического сотрудничества Сербии и Израиля.

Президент Сербии подчеркнул, что это особенно способствовало взаимному уважению и солидарности двух народов, которые, по его словам, пережили много трагических моментов на протяжении всей истории, особенно во время Второй мировой войны.

Он также отметил, что в Сербии нет места антисемитизму и напомнил о принятии множества законов, касающихся прав еврейской общины в стране.