Киев, , 14:40 — REGNUM 57% украинцев считают, что основной причиной, по которой страну может «накрыть» экономический кризис уже этой осенью, является некомпетентность власти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», которые были представлены сегодня, 16 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Опрос показал, что 63% украинцев считают, что экономическая ситуация в стране за последние шесть месяцев ухудшилась, 7% респондентов считают, что улучшилась, еще 26% не почувствовали никаких изменений.

Социологи отмечают, что 49% респондентов заявили, что ощутили ухудшение экономической ситуации в собственной семье, 6% почувствовали улучшение, а 44% считают, что у них лично ничего не изменилось.

Вместе с тем. 43% украинцев считают, что экономическая ситуация в будущем ухудшится, а противоположного мнения придерживаются 15%. Еще 32% респондентов не ожидают никаких изменений в экономике Украины в ближайшие полгода.

«Рейтинг» информирует, что опрос проводился 3−6 сентября среди 2000 украинцев по всей территории Украины. Метод проведения опроса — личное интервью, погрешность составляет не более 2,2%.