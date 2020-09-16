Джакарта, , 14:30 — REGNUM Штрафы, взысканные с нарушителей протокола здравоохранения в первый день введения карантина в Индонезии, составили около 52,3 млн рупий ($3500), сообщает Kompas.

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В национальной полиции Индонезии заявили о 1150 административных штрафах на сумму 52 293 000 рупий.

Кроме того, за отказ надевать защитную маску полиция вынесла 48 630 устных предупреждений.

Известно, что в операции приняли участие 49 947 сотрудников правоохранительных органов и военных.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство приложило все усилия, чтобы получить вакцину от COVID-19.

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