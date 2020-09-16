Липецк, , 14:25 — REGNUM Правобережная территориальная избирательная комиссия Липецка 16 сентября окончательно признала недействительными итоги голосования за кандидатов в депутаты горсовета в округе №35. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горсовета.

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Причиной отмены стали многочисленные жалобы на нарушения, поступившие в избирком и в правоохранительные органы. В частности, сообщалось об организованном системном подвозе граждан на участки третьими лицами.

В единый день голосования 13 сентября в Липецке выбирали новый состав горсовета депутатов. В округе № 35 на место в горсовете претендовали семь кандидатов — пять представителей партий и два самовыдвиженца. Так как итоги голосования в этом округе отменены, выборы в избирательном округе №35 состоятся в 2021 году в единый день голосования.

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