Брюссель, , 14:22 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента заявила, что «Западные Балканы — это часть Европы, а не остановка на Шелковом пути».

Она объявила, что ЕС в ближайшее время представит пакет мер по восстановлению экономики с упором на ряд региональных инвестиционных инициатив. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что «доверие — это основа любого нового партнерства и что Европа готова строить прочные партнерские отношения со своими ближайшими соседями, начиная с Западных Балкан».

«Принятое 6 месяцев назад решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией было поистине историческим. Будущее всего региона Западных Балкан находится в Европейском Союзе», — отметила она.