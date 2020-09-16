Киев, , 14:25 — REGNUM В Верховной раде Украины продолжают обсуждать проект госбюджета на 2021 год, внесенный в парламент правительством 14 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил на брифинге 16 сентября, что проект госбюджета-2021 в его нынешнем виде не только не направлен на выведение страны из глубокого кризиса, но, напротив, усугубит ситуацию и ускорит спад в экономике страны.

«Это все можно охарактеризовать словами: «А воз и ныне там». Если мы говорим о главном экономическом законе, принимаемом в Украине ежегодно, то, безусловно, анализируя то, что подано, и то, что прозвучало во время презентации бюджета министром финансов Сергеем Марченко, можно сказать, что мы продолжаем стремительное падение в пропасть в вопросах экономической и социальной политики», — отметил Медведчук.

Оппозиционный политик назвал «вопиющим» тот факт, что власть Украины который год предлагает стране выживать исключительно за счет кредитов, не реанимируя экономику, не стимулируя восстановление промышленности, скатываясь все глубже в долговую яму.

«Гордиться абсолютно нечем. Формирование 66% доходной части бюджета в 2021 году предполагается за счет внутренних и внешних заимствований. Это называется точка, полный тупик! При том, что и доходная часть бюджета текущего, 2020 года тоже на 65% формировалась за счет внутренних и внешних заимствований», — заявил парламентарий.

По словам Медведчука, страна фактически перестала зарабатывать, если лишь на 34% способна обеспечить собственные затраты и не может выжить без наращивания долгов. Такое положение вещей является прямой угрозой национальной безопасности.

«Если мы живем в долг на две трети, то возникает вопрос уже угрозы национальной безопасности. Если страна не может себя содержать, значит, система, выстроенная властью, Президент Зеленский и его окружение, правительство и монобольшинство в Верховной Раде не способны обеспечить жизнедеятельность Украины», — уверен парламентарий.

В завершение Медведчук напомнил, что фракция «Оппозиционной платформы — За жизнь» еще в первом полугодии поднимала вопрос об отставке правительства как непрофессионального, непригодного для управления экономикой страны.

«Правительство действует без программы. Без консультаций с Верховной Радой и ее профильными комитетами вносит законопроект о бюджете. При том, что в Украине парламентско-президентская форма правления, а с парламентом даже не советовались, как обеспечивать жизнь граждан в 2021 году… Все это вызывает вопрос, сможет ли экономика Украины выстоять в следующем году», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября правительство Украины на внеочередном заседании приняло проект госбюджета на 2021 год и передало его в Раду. Главный финансовый документ страны предполагает дефицит госбюджета в следующем году на уровне 6%.

Даже в партии Зеленского признали, что бюджет в первом варианте «замораживает бедность» на Украине, также в нем полностью отсутствует поддержка промышленности.

Отметим, что летом Рада дважды отказалась голосовать за программу действий нынешнего правительства, заявив, что этот документ не выдерживает никакой критики.