Москва, , 14:16 — REGNUM Госдума ратифицировала Договор между Российской Федерацией и Венгрией о социальном обеспечении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Договором предусматривается предоставление права на получение страховой пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца, накопительной пенсии и выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также социальной пенсии.

В случае переезда получателя пенсии на постоянное место жительства в третье государство выплата назначенной Российской Федерацией пенсии по его выбору будет осуществляться на территории Российской Федерации либо переводиться на территорию Венгрии.

Договор подписан 30 октября 2019 г. в Будапеште.