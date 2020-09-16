Москва, , 14:15 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о наказании за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, введя административную преюдицию.

Если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как установлено сейчас, и только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность (по статье 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний — до 4 лет, отметил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В случае административной ответственности, когда публичные призывы совершены впервые, наказание предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП. Штрафы для граждан составят — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей; для юридических лиц — от 200 тыыс. до 300 тыс. рублей.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей: для граждан — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением в районных судах.

Кроме того, в Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

«Предлагаемые изменения позволят обеспечить развитие важных конституционных положений о защите территориальной целостности нашей страны, а также сделают наказание за публичные призывы к отчуждению территорий соразмерным, разграничив административную и уголовную ответственность», — отметил Крашенинников.

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