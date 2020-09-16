Варшава, , 14:14 — REGNUM 17 сентября на пленарном заседании Европарламента состоится голосование по резолюции, в которую включили требование о блокировке российско-германского проекта «Северный поток — 2». Об этом передает Polskie Radio 24.

Ряд евродепутатов инициировали включение данного вопроса в повестку заседания Парламента ЕС по причине «попытки отравления Алексея Навального российскими властями». Помимо призыва остановить строительство «Северного потока-2», в документе также содержится призыв к странам ЕС координировать общую позицию и действия в выстраивании отношений с Москвой.

Депутаты Европарламента также призвали все государства ЕС «и дальше изолировать Кремль от международных инициатив и организаций».

Они предлагают ужесточить санкции против России по образцу американского закона Магнитского, а также согласовать ограничения для российских властей за нарушения прав человека.