Киев, , 14:21 — REGNUM Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициировало запрет на ввоз картофеля из России. Об этом заявил глава министерства Тарас Высоцкий 16 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки — некоторые из инструментов, которые будут применены», — рассказал он.

Министерство также инициировало программу по поддержанию украинского картофелеводства на сумму 160 млн гривен или примерно $5,7 млн на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на рынке Украине обнаружили картофель из Нидерландов, Бельгии и Франции предназначенный для утилизации.

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