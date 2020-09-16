Стокгольм, , 14:15 — REGNUM 15 сентября журналист Expressen Дэвид Баас опубликовал результаты своего расследования, основанного на содержимом секретного чата с участием местного лидера «Шведских демократов» в муниципалитете Ханинге (Стокгольмский регион) Денниса Асклинга. Выяснилось, что Асклинг в явно расистский манере описывает выходцев из Африки и не стесняясь использует нацистское приветствие в переписке. Сразу в тот же день Асклинг объявил о своем уходе со всем занимаемых постов. О том, как прокомментировал случай нацизма в своей партии лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон, 15 сентября сообщила газета Expressen.

«Это, конечно, не первый раз, когда что-то подобное обнаруживается в рядах вашей партии, я полагаю, что с 2010 года были исключены 300 человек, и многие ушли добровольно. Почему это неоднократно обнаруживается именно таким образом? — задал вопрос ведущий программы Aktuellt на телеканале SVT Найк Ниландер.

«Моя задача заключается в поддержании чистоты, когда обнаруживаются такие вещи, и я даю понять, что мы делаем все возможное. То есть, когда кто-то выражает свое видение, которое не соответствует политике нашей партии, мы обычно разбираемся с этим путем исключение того или иного человека из партии, или человек просто уходит, что, как я понимаю, произошло в этом случае», — заявил Окессон, при этом поблагодарив издание Expressen за его работу.

«Но очевидно, что есть, и всплывают экстремисты в наших рядах, да и у Социал-демократов есть экстремисты, у них были проблемы с исламистами несколько лет назад, у Центристов, у Зеленых. Конечно, они есть, но, к счастью, все они за бортом», — добавил Джимми Окессон.

«Как вы думаете, почему люди, придерживающиеся таких взглядов, примыкают к вашей партии?», — спросил Ниландер.

«Ага, а почему исламисты примыкают к Социал-демократам? Поэтому я не могу на это ответить», — объяснил Окессон.