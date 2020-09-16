Париж, , 14:16 — REGNUM Один из лидеров друзской общины в Ливане Валид Джумблат заявил, что усилия Франции, направленные на выход Ливана из кризиса, — это «последний шанс спасти страну». Об этом в среду, 16 сентября, сообщает агентство Reuters.

Руководитель прогрессивно-социалистической партии Ливана и лидер общины друзов Валид Джумблат заявил, что «инициативы Франции — это последний шанс спасти Ливан и избежать его исчезновения» как государства. Джумблат также сослался на слова министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана о том, что «Франция — это семья Ливана».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября МИД Франции призвал все политические силы Ливана"как можно скорее» исполнить свои обязательства и сформировать новое правительство для преодоления кризиса в стране.

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