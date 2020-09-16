Сеул, , 14:17 — REGNUM 16 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с экс-премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, прибывшей в Сеул для участия во Всемирном форуме знаний (WKF). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, во встречи также приняли участие глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун, представитель внешнеполитического ведомства Пак Чхоль Мин, посол Великобритании в Южной Корее Саймон Смит.

В рамках встречи представители двух стран обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества, эпидемиологические ситуации в странах, затронули тему 70-й годовщины начала Корейской войны, а также обменялись мнениями по проведению саммита партнёрства ради зеленого развития и глобальных целей до 2030 года (P4G) и Конференцию ООН по изменению климата, которые пройдут в Южной Корее и Британии соответственно.