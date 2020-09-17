Стокгольм, , 08:18 — REGNUM 15 сентября лидер «Шведских демократов» в муниципалитете Ханинге (Стокгольмский регион) Деннис Асклинг заявил о своем уходе из публичной политики. Ранее журналистами Expressen он был уличен в недвусмысленных симпатиях по отношению к расизму и нацизму. О том, как разоблачение Асклинга повлияет на общую стратегию лидера партии Джимми Окессона по очищению имиджа партии, 16 сентября рассказал политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

Кнутсон считает разоблачение Асклинга повлияет на то, с какими партиями «Шведские демократы» смогут сотрудничать после следующих парламентских выборов 2022 года.

«Джимми Окессон долгое время стремился сделать партию кристально чистой. Ту партию, с которой другие смогли бы и захотели бы сотрудничать», — считает Кнутсон.

Он добавляет, что данный инцидент может повлиять и на отношения «Шведских демократов» с «Либералами». В случае возможного сотрудничества в рамках правительственной коалиции после следующих выборов 2022 года «Шведские демократы» вполне могут оказаться в зависимости от поддержки пусть не столько популярных среди избирателей, зато с чистой репутацией «Либералов».

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