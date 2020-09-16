Киев, , 14:07 — REGNUM Украинская власть «шьет» представителям оппозиции абсурдные уголовные дела за, якобы, государственную измену, хотя в рамках работы межфракционного объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктор Медведчук и другие депутаты Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) вместе с видными европейскими и российскими парламентариями ищут пути для установления прочного мира в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил 16 сентября народный депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Парламентарий отметил, что за 6 лет конфликта на Донбассе украинская власть ни на шаг не приблизилась к достижению мира. Именно поэтому фракция ОПЗЖ инициировала создание межфракционного объединения, целью которого является урегулирование ситуации в Донбассе. Волошин напомнил, что к работе объединения постепенно подключились парламентарии Франции, Германии и России, которые также заинтересованы в решении вопроса по Донбассу, «ведь из-за ситуации с санкциями страдают экономические отношения этих стран».

«Естественно, они на всем этом фоне говорят: а из-за чего это? Из-за конфликта в Донбассе? Так сколько можно? Давайте уже что-то делать, его надо решать», — сказал Волошин.

Депутат далее напомнил, что «мирный план» Медведчука по Донбассу ранее был представлен в Сенате Франции, Бундестаге Германии, и документ получил позитивные отзывы европейских парламентариев. В марте этого года представители ОПЗЖ обсудили вопросы мирного урегулирования с депутатами Госдумы РФ — «и вот почему-то именно в этом кто-то увидел государственную измену».

«Депутат от партии «Голос» Бобровская обращается в суд, который вдруг обязывает государственное бюро расследований возбудить против Медведчука и остальных моих коллег уголовное дело по статье «государственная измена»… А в чем, извините, государственная измена? В том, что они приехали в Москву и представили проект о привлечении депутатов к мирному урегулированию. Они что при этом какие-то секреты государственные туда привезли? Они доступа к гостайне даже не имеют, это просто абсурд», — добавил Волошин.

По его мнению, такие политически репрессии против ОПЗЖ вызваны исключительно тем, что украинцы поддерживают мирный план Медведчука по Донбассу.

«Они возбуждают уголовные дела против тех, кто открыто, в публичной плоскости с ними конкурирует. Вот мы переигрываем по треку миротворчества, потому что всем понятно, что у нас есть определенный мирный план. Рейтинг партии растет. Пожалуйста, предложите свой мирный план и реализуйте его. Вот это называется демократическая конкуренция», — резюмировал депутат.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Служба безопасности Украины продолжает фальсифицировать уголовные дела против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за разработку плана по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Также напомним, что 25 октября на Украине должны состояться местные выборы.