Москва, , 14:10 — REGNUM Телефонные переговоры провел с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«16 сентября по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что главы МИД двух стран провели обсуждение военно-политической и социально-экономической ситуации в Йемене, особенно отметив необходимость поддержки действий ООН в целях прекращения огня сторонами конфликта, осуществления неотложных гуманитарных мер и начале процесса по урегулированию конфликта.

«С.В. Лавров подчеркнул, что продвижение в направлении установления в Йемене долгожданного мира и стабильности возможно лишь посредством учета интересов и озабоченностей всех ведущих политических сил, конфессиональных групп и регионов этой страны, а также объединения усилий «внешних игроков», — также говорится в сообщении и отмечается, что глава саудовского МИД заинтересовался российской инициативой о разработке концепции безопасности в зоне Персидского залива.

Кроме того, указывается, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил о том, насколько полезным является соглашения ОАЭ и Бахрейна с Израилем о нормализации отношений, пока судить рано.