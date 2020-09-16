Стокгольм, , 14:16 — REGNUM 15 сентября правительство Швеции приняло решение об отмене запрета на посещение домов престарелых по всех стране. Увидеться с пожилыми людьми можно будет уже с 1 октября. Ранее ограничение было введено 1 апреля из-за высокого уровня распространения коронавирусной инфекции. Со своей стороны, генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон заявил, что снятие данного ограничения не приведет к резкому росту распространения вируса. Об этом 16 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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»Понятно, что здесь есть повышенный риск. Но мы видим, что сами дома престарелых обновили проколы своей работы, и теперь они смогут хорошо справляться с этим», — заявил Карлсон.

Главный медик Швеции также считает, что если раньше персонал не мог остановить распространение коронавируса на территории домов престарелых, то теперь ситуация кардинально изменилась.

«Они обучили персонал и достали защитное оборудование», — объяснил Карлсон.

В то же время он не видит никаких причин, что снятие запрета вызовет резкое распространение коронавируса. Более того, Карлсон также считает обратное введение ограничений на посещение домов престарелых маловероятным.

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