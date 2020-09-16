Варшава, , 14:04 — REGNUM До конца года в Польше начнет работу «Туристический фонд возврата», а в начале 2021 года — «Туристический фонд помощи». Организации призваны обезопасить фирмы, работающие в туристической отрасли от финансовых потерь. Их создание анонсировал заместитель министра развития Анджей Гут-Мостовый. Об этом сообщает Polskie Rsdio 24.

«Туристический фонд возврата» будет направлен на компенсацию туроператорам средств за отмененную поездку по инициативе путешественника, когда стороны уже успели заключить договор. Для получения средств фирме будет необходимо соблюсти ряд условий: быть внесенной в реестр туроператоров; принять оплату от клиента в безналичной форме; подать заявку в Страховой гарантийный фонд через систему ICT, в которой фирма укажет сумму платежа; подать заявление от клиента, что он отказывается выполнять договор по собственной инициативе в связи с пандемией коронавируса; а также ряд иных условий.

«Туристический фонд помощи» направлен на компенсацию турфирмам средств, которые они теряют в случае отсутствия клиентов по непредвиденным обстоятельствам вроде нынешней пандемии.

Создание обоих фондов предусмотрено изменениями в Закон о специальных мерах по профилактике и борьбе с COVID-19, а также иными инфекционными заболеваниями и вызванными ими кризисными ситуациями.