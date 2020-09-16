Стокгольм, , 14:04 — REGNUM 9 сентября лидер партии «Шведских демократов» Джимми Окессон появился на трибуне Риксдага. Впоследствии политика раскритиковали за то, что он пришел в парламент и постоянно шмыгал носом во время своего выступления. Об этом 16 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Я следовал рекомендациям, которые Агентство общественного здравоохранения размещало на своем сайте для тех, кто прошел тест (на наличие коронавирусной инфекции — прим. ИА REGNUM). Они же установили, что если симптомы наблюдаются в течение семи дней и температуры не было два дня, но при этом может быть кашель и тому подобное, то можно идти на работу. Я это и сделал», — заявил политик.

«Но в них же также говорится, что если симптомы проявляются более суток, вам следует пройти тестирование. Почему вы этого не сделали?», — спросила ведущая программы Aktuellt.

«Не всегда полностью возможно пройти тестирования. Я сделал это настолько быстро, насколько мог. Я собирался проверить себя перед тем, как поехать в Риксдаг, но у меня было много работы. Так что у меня не было времени, поэтому я сдал тест в прошлую пятницу», — объяснил Окессон.