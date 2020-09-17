Ватикан, 17 сентября 2020, 03:23 — REGNUM В МИД КНР полагают, что соглашение с Ватиканом «успешно реализовано», сообщает американское издание Catholic News Agency. В Пекине полагают, что Ватикан и КНР «накопили больше взаимного доверия и консенсуса благодаря серии позитивных взаимодействий», поддерживая друг друга во время пандемии коронавируса. Что это значит для развития отношений двух сторон, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
В китайском МИД уверены, что Пекин и Ватикан будут продолжать поддерживать тесную связь и консультации, а также улучшать двусторонние отношения. При этом сейчас в Китае готовятся нормативные акты, которые ограничивают возможность иностранным учителям проповедовать Евангелие или ссылаться на какую-либо религию, а то и вовсе ограничивают такую возможность. Итальянское издание AsiaNews подчеркивает, что религиозная деятельность без разрешения, которая включает в себя евангелизацию, преподавание катехизиса, контакты между местными общинами и за рубежом, уже запрещена. А новые правила призваны прежде всего помешать евангелизации со стороны протестантов. По мнению издания, дело в том, что правящая китайская партия недовольна наличием интереса к религии, в том числе к христианству, у молодежи этой страны. Тем более, что опросы подтверждают: такой интерес действительно есть. По данным статистики, о христианстве хотели бы узнать более 60% студентов университетов в Пекине и Шанхае.
О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Союз Ирана и КНР кардинально изменит геополитику Ближнего Востока и мира».