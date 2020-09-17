Ватикан, , 03:23 — REGNUM В МИД КНР полагают, что соглашение с Ватиканом «успешно реализовано», сообщает американское издание Catholic News Agency. В Пекине полагают, что Ватикан и КНР «накопили больше взаимного доверия и консенсуса благодаря серии позитивных взаимодействий», поддерживая друг друга во время пандемии коронавируса. Что это значит для развития отношений двух сторон, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Христианская церковь Хайдянь во время Рождества 2007 года, Пекин

В китайском МИД уверены, что Пекин и Ватикан будут продолжать поддерживать тесную связь и консультации, а также улучшать двусторонние отношения. При этом сейчас в Китае готовятся нормативные акты, которые ограничивают возможность иностранным учителям проповедовать Евангелие или ссылаться на какую-либо религию, а то и вовсе ограничивают такую возможность. Итальянское издание AsiaNews подчеркивает, что религиозная деятельность без разрешения, которая включает в себя евангелизацию, преподавание катехизиса, контакты между местными общинами и за рубежом, уже запрещена. А новые правила призваны прежде всего помешать евангелизации со стороны протестантов. По мнению издания, дело в том, что правящая китайская партия недовольна наличием интереса к религии, в том числе к христианству, у молодежи этой страны. Тем более, что опросы подтверждают: такой интерес действительно есть. По данным статистики, о христианстве хотели бы узнать более 60% студентов университетов в Пекине и Шанхае.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Союз Ирана и КНР кардинально изменит геополитику Ближнего Востока и мира».