Ватикан, , 02:23 — REGNUM Какое значение придает Германия блогеру Алексею Навальному — один из важнейших вопросов, которые требуют прояснения во всей истории с его госпитализацией. Почему, по мнению польского политолога Мечислава Рыбы, немецкое отношение к российскому оппозиционеру может говорить о многом, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2

Сам факт того, что Германия забрала Навального в местную клинику и представила лечение, означает важность его фигуры для этой страны. В этой связи интересна, какова именно роль Навального в появлении напряженности в германо-российских отношениях — он повод для трений или их реальная причина?

Нужно учесть, что на Германию мощно давят США, и задаться вопросом — не рассчитывают ли немцы спасти лицо: отказаться от «Северного потока — 2», оправдывая свой отказ не тем, что на них наседает Вашингтон, а тем, что вступились за блогера? Тем более, что возможность остановки строительства газопровода имеет место. А Вашингтон очень хочет этой остановки. И у него есть способы принудить Германию к соответствующему решению.

О других темах мировой католической прессы читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Союз Ирана и КНР кардинально изменит геополитику Ближнего Востока и мира».