Брюссель, , 14:00 — REGNUM Модель международного поведения России не изменится при любом разрешении ситуации, которая сложилась с проектом газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Такое мнение 16 сентября высказала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Как заявила фон дер Ляйен, чьи слова приводит РИА Новости, якобы имевшее место «отравление» химическим веществом блогера Алексея Навального не является единственным случаем характерного для России поведения.

«Мы уже видели это в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери. Мы наблюдали вмешательство в выборы в разных частях мира. Эта модель не меняется. Никакой газопровод это не поменяет», — заявила глава ЕК.

Напомним, по обвинениям против России со стороны некоторых западных государств ни разу не были представлены сколько-нибудь убедительные доказательства. При этом в Москве также неоднократно опровергали различные обвинения.