Джакарта, , 13:48 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство приложило все усилия, чтобы получить вакцину от COVID-19, сообщает Kompas.

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"Все наши усилия, как краткосрочные, так и долгосрочные, в том числе по многосторонним каналам, будут осуществляться через независимую разработку индонезийской вакцины», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди надеется, что все усилия, предпринятые правительством для получения вакцины от COVID-19, будут успешными.

Индонезия работает с медицинскими компаниями из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты отправили в Индонезию новую партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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