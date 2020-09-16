Киев, , 13:52 — REGNUM Причиной потери Украиной Крыма стала небоеспособность украинской армии, в которой виновен беглый президент Украины Виктор Янукович. К такому выводу пришли следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили 16 сентября в пресс-службе ведомства.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода — президент Виктор Янукович, а также министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев», — сказано в сообщении.

По мнению следователей ГБР, с 2012 по 2014 годы произошло «преступное сокращение» ВСУ с 240 тыс. до 162 тыс. военнослужащих, на 55% была сокращена численность военкоматов, а также уничтожена система противовоздушной обороны Крыма.

Напомним, поводом для вхождения Крыма в состав России стал государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года. После уничтожения законной власти на Украине, в Крыму был проведён референдум, на котором население полуострова поддержало идею воссоединения с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть все возможности для военного наступления на Крым.

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