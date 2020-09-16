Берлин, , 13:34 — REGNUM Кандидатом на пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) от Германии, по решению немецкого правительства, выдвинута Хельга Шмид. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба МИД Германии.

«С точки зрения правительства ФРГ, Хельга Шмид является наилучшим кандидатом на пост генерального секретаря ОБСЕ», — приводятся в сообщении пресс-службы слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Кроме этого, он указал, что Шмид имеет многолетний опыт руководства и обладает исключительным умением вести переговоры, а также внесла «активный вклад в предупреждение международных конфликтов».

Напомним, в настоящее время Хельга Шмид находится на должности генерального секретаря Европейской службы внешних связей.