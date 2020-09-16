Сеул, , 13:30 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн обратился к консервативным организациям с призывом отказаться от планов проведения массовых демонстраций в День основания страны, празднуемый 3 октября. Об этом сообщает KBS.

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Известно, что данное заявление премьер-министр сделал 16 сентября в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

Он отметил, что в случае проведения демонстраций власти страны будут вынуждены принять строгие меры, чтобы защитить здоровье и безопасность сограждан, а также напомнил, что демонстрации в День освобождения Кореи от японской колониальной оккупации во время Второй мировой войны (15 августа) стали причиной новой вспышки коронавируса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 113 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 22 504.

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