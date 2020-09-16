Тбилиси, , 13:28 — REGNUM Лидеры грузинских оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Стратегия Строителя», «Единая Грузия» и «Гирчи» 16 сентября подписали соглашение о реформе системы правосудия в стране. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По информации журналистов, изменения, о которых договорились оппозиционные партии, предусматривают роспуск Службы государственной безопасности, введение института избираемых шерифов, а также создания отдельного ведомства по борьбе с организованной преступностью. Также реформа предполагает децентрализацию в полиции и лишение прокуратуры функции надзора за проведением расследований.

«Мы еще планируем и соглашение об экономических реформах и образовании, с большой вероятностью, это будет скоро», — сообщил журналистам лидер партии «Гирчи».

Напомним, в Грузии 31 октября планируется проведение парламентских выборов. В оппозиции заявляют, что необходимо сообща противостоять правящей партии «Грузинская мечта» и добиться ее поражения или ситуации, когда она не наберет 40% голосов и будет вынуждена создавать коалиционное правительство.

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