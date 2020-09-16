Париж, , 13:26 — REGNUM Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке объявил о закрытии 81 школы и около 2100 классов из-за распространения пандемии SARS-CoV-2, передает Agence France-Presse.

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Выступая на телеканале LCI министр заявил, что из-за подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции закрылась 81 школа. Тем не менее, Бланке добавил, что «это всего лишь 0,13% от общего количества школ в стране, которое составляет примерно 60 000».

«Это очень небольшие цифры», — продолжил министр. «Когда это всего 0,13%, начало учебного года все еще идет хорошо», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября министр национального образования республики Жан-Мишель Бланке сообщил, что из-за распространения коронавируса во Франции закрылись 22 школы.

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