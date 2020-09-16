Додома, , 13:20 — REGNUM Министр иностранных дел Танзании Паламагамба Кабуди прокомментировал доклад Комитета ООН по правам человека, в котором правительство страны обвинили в «подавлении демократии». Об этом сообщает BBC Swahili.

По его словам, представленные ООН данные о нарушении прав граждан Танзании не соответствуют действительности.

«Мы были шокированы. Мы полагаем, если бы комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в настоящее время присутствовала в Танзании, она бы не составила данный доклад и не обнародовала информацию, которую она сделала достоянием общественности», — заявил Кабуди в интервью корреспонденту BBC.

Напомним, что Бачелет выразила обеспокоенность в связи с усилением «подавления демократии и нарушения прав граждан, что приводит к ухудшению ситуации с правами человека». Она добавила, что в преддверии всеобщих выборов в Танзании, «по полученным данным, произошли незаконные аресты активистов, журналистов и членов оппозиции».

«Реальная политическая ситуация в Танзании значительно отличается от всего заявленного», — подчеркнул он.

Кабуди заявил, что на президентских выборах в Танзании было выдвинуто 17 кандидатов, которые беспрепятственно ведут свои избирательные кампании во всех районах страны.

«Все кандидаты в президенты открыто выражают своё мнение, и те, кто критикуют, делают это, и никто не принимает в их отношении никаких мер», — заявил Кабуди.

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