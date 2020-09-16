Джакарта, 16 сентября 2020, 13:14 — REGNUM Соединенные Штаты отправили в Индонезию новую партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает Sindonews.
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США отправили 400 аппаратов ИВЛ в Индонезию в рамках обещания президента США Дональда Трампа предоставить Индонезии в общей сложности тысячи аппаратов ИВЛ.
«Это демонстрирует неизменную приверженность США к глобальному реагированию на кризис», — заявила временный поверенный в делах посольства США Хизер Вариава.
Известно, что 400 аппаратов ИВЛ были распределены по различным больницам в различных регионах Индонезии.
Помимо вентиляторов, США также предоставили средства в размере $11 млн на помощь в борьбе с пандемией в Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении услуг по закупкам и распространения вакцины от COVID-19.
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