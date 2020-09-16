Москва, , 13:36 — REGNUM Западным партнёрам России стоит прекратить политизировать ситуацию вокруг «Северного потока — 2». Этот коммерческий проект интересен и России, и странам ЕС, заявил 16 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается упоминаний газопровода, то, наверное, надо прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации», — сказал Песков.

Он прокомментировал слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала предполагаемое «отравление» российского блогера Алексея Навального «частью системы действий РФ на мировой арене». При этом она добавила, что ситуацию не изменит «никакой газопровод».

Представитель Кремля также упрекнул фон дер Ляйен за ангажированность и непонимание реальности в случае с «берлинским пациентом» Навальным.

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