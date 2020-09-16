Киев, , 13:07 — REGNUM Семья бывшего вице-президента США Джозефа Байдена получила с Украины более $3,4 млн. Об этом, как передает издание Strana.ua, заявил 16 сентября депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач во время пресс-конференции.

Парламентарий опубликовал документы, свидетельствующие о том, что в пользу семьи Байдена с Украины перечислялись деньги.

Также было показано видео, на котором два анонимных свидетеля заявили, что с ноября 2014 года по октябрь 2015 года ежемесячно перечислялись $83 тыс. со счетов компании Burisma, в которой работал сын Джозефа Байдена Хантер, на счета компании Rosemont Seneca Boa, принадлежавшей ему же.

Свидетели рассказали о том, что похожим образом €1 млн был перечислен бывшему президенту Польши Александру Квасьневскому за «консультационные услуги». Общая сумма денег, полученных Байденами с Украины, составила более $3,4 млн. Эти деньги якобы выводились из компании Rosemont Seneca Boa на счета банка Morgan Stanley.

Деркач также опубликовал записи переговоров, на которых предположительно звучат голоса Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Депутат отметил, что опубликованные им записи были сделаны уже после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. На них слышно, как человек, чей голос похож на голос Байдена, называет Порошенко «отцом нации» и утверждает, что через 30 лет дети будут петь о Порошенко песни.

В свою очередь человек, чей голос похож на голос Порошенко, говорит о том, что хочет выгодно «продать» безвизовый режим с Евросоюзом народу Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США наложили персональные санкции на депутата Деркача. В свою очередь украинский парламентарий пообещал опубликовать новую порцию «шокирующих фактов и разоблачений».

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