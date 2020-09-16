Москва, , 12:59 — REGNUM Госдума подготовит обращение в правительство РФ для распространения опыта Минобрнауки в вопросе регулирования зарплат ректоров на другие подведомственные вузы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

«Не все вузы подведомственны министерству высшей школы, есть вузы, которые имеют отношение к министерству здравоохранения, сельского хозяйства, культуры, других ведомств. Давайте, мы подготовим обращение в правительство с тем, чтобы другие учредители, министерства, у кого есть подведомственные вузы, приняли аналогичные решения, и соответствующие решения министерства высшей школы распространялось бы и на другие вузы, чтобы это был единый подход», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках «правительственного часа» с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Это не только решит проблему, указал он.

«Это, если коллеги хотите, исправит ту ошибку, которую допустили учредители, не выполнив прямое поручение президента РФ», — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что президентом Владимиром Путиным было принято решение об оплате труда работников высшей школы: она должна составлять две средних по экономике региона.

«На деле ситуация складывается таким образом, что заработная плата ассистента, доцента в разы меньше, а иногда до 15 раз, чем заработная плата ректора, проректора. И получается, что решение принято абсолютно правильное о повышении заработной платы, но у нас очередей нет в вузах, чтобы пойти работать ассистентом, да и доцентами не хотят работать идти», — констатировал Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобрнауки меняет подход к формированию зарплат в вузах

Читайте развитие сюжета: Фальков предложил ректорам вузов вознаграждать как можно больше сотрудников