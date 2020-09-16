Пекин, , 13:17 — REGNUM К сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в исследованиях, которые позволят установить происхождение коронавируса, призвал страны мира Китай. Об этом 16 сентября заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя информацию о возможном появлении SARS-CoV-2 на территории Калифорнии еще в декабре 2019 года.

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По словам официального представителя китайского МИД, в течение некоторого времени выходят научные исследования с приводимыми в них данными по поводу временных промежутков и мест начала вспышек заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом.

При этом он отметил, что специалисты ВОЗ уже заявляли, что отслеживание происхождения коронавируса SARS-CoV-2 является долгим процессом, в который может вовлечено много стран и регионов.

Также официальный представитель подчеркнул, что всем нужно быть открытыми к различным теориям о происхождении коронавируса, так как это является крайне сложной научной задачей.

«Мы не должны вешать ярлыки на коронавирус, политизировать пандемию или стигматизировать другие страны. Нам стоит позволить ученым провести исследования при сотрудничестве с коллегами по всему миру», — указал Вэньбинь.

«Мы надеемся, что другие страны также будут проявлять позитивное отношение к таким исследованиям и будут сотрудничать с ВОЗ в этом вопросе», — также заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября пресс-служба Университета Калифорнии (UCLA) со ссылкой на статью в Journal of Medical Internet Research сообщила о том, что первые случаи заражения SARS-CoV-2 могли быть в американском штате Калифорния ещё в конце 2019 года.