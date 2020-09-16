Брюссель, , 12:54 — REGNUM В Евросоюзе может быть создан Европейский союз здравоохранения, который сформирует общую медицинскую систему для стран Евросоюза. С таким предложением сегодня, 16 сентября, в ходе выступления на сессии Европарламента с ежегодной речью сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы предлагаем учредить союз здравоохранения, направленный на совместное создание и распределение лекарств и формирование общей медицинской системы», — приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Еврокомиссия купит 300 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции. Первое соглашение на покупку препарата заключено с британской компании Astra Zeneca. Отмечается, что соглашение достигнуто с возможностью приобретения дополнительных 100 млн доз. Также ведутся переговоры с другими компаниями о покупке вакцины.