Брюссель, 16 сентября 2020, 12:54 — REGNUM В Евросоюзе может быть создан Европейский союз здравоохранения, который сформирует общую медицинскую систему для стран Евросоюза. С таким предложением сегодня, 16 сентября, в ходе выступления на сессии Европарламента с ежегодной речью сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Еврокомиссия купит 300 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции. Первое соглашение на покупку препарата заключено с британской компании Astra Zeneca. Отмечается, что соглашение достигнуто с возможностью приобретения дополнительных 100 млн доз. Также ведутся переговоры с другими компаниями о покупке вакцины.