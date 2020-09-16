Краснодар, , 12:51 — REGNUM Первое заседание городской Думы Краснодара VII созыва назначено на 24 сентября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Краснодара Евгений Первышов. Он сообщил, что избирательная комиссия города подвела окончательные итоги выборов в муниципальную думу.

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»Мандаты получат представители всех четырех парламентских партий: 42 депутата будут представлять «Единую Россию», шесть — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию». В Гордуме будут широко представлены различные политические силы — особенно с учётом того, что от коммунистов шли не только члены партии», — написал Первышов.

Также по одномандатным округам в Гордуму прошли два самовыдвиженца, Владимир Вербицкий и Игорь Самохин.

Явка на выборах депутатов гордумы Краснодара составила 27%. «Единая Россия» набрала 55,7% голосов, КПРФ — 20,9% голосов, ЛДПР — 9,4%, «Справедливая Россия» — 6,14%, «Новые Люди» — 4,97%. Всего выбрано 52 депутата — 13 по спискам и 39 по одномандатным округам.