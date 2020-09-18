Вашингтон, , 00:05 — REGNUM Предстоящий выбор американского президента будет для США выбором из двух зол, и ни одно не может оказаться меньшим. Так считает американский политик-республиканец Джадд Грегг. Чем так не нравятся ему Дональд Трамп и Джозеф Байден и видит ли он для страны какую-нибудь альтернативу, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Юдкевич.

Президентские выборы в США Yimg.com

Доигрались с историей, — так по Греггу выглядит основная причина бед и неразберихи, все больше накрывающих США. Здравомыслящий политик ужасается тому факту, что правда и следование объективным фактам оказываются заброшены ради сиюминутных выгод, а о том, как откликнется ложь и фальсификация, когда они всплывут на всеобщее обозрение никто не думает.

В этом-то и беда, что по мнению Грегга нет среди кандидатов в президенты США такого человека, который мог бы отказаться от этой порочной практики. Чего же не договаривает этот правдолюб-республиканец и почему ситуация с регулярным насилием пропагандой над истиной может иметь даже худшие последствия, чем видится Греггу?

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