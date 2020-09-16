Токио, , 12:53 — REGNUM Новый состав правительства Японии во главе с новым премьер-министром Ёсихидэ Сугой утвердил император страны Нарухито на торжественной церемонии в императорском дворце в Токио. Об этом 16 сентября сообщает управление делами японского императорского двора.

Отметим, это второе подтверждение императором Японии Нарухито новых министров страны, в минувшем году он также проводил такую же церемонию после того, как бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ произвел в своем тогдашнем правительстве кадровые перестановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свой пост в новом правительстве Японии, которое 15 сентября сформировал новый премьер-министр страны Ёсихидэ Сугу, сохранил японский министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.