Астрахань, , 12:52 — REGNUM Навыки применения зенитно-ракетных комплексов С-400, «Стрела» и «Игла» военнослужащие российской военной базы в Абхазии отработали на полигоне в Астраханской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России.

«Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии поразили воздушные цели противника на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — говорится в сообщении от ЮВО.

По данным ведомства, для учений были подготовлены мишени, которые имитировали полет различных ракет, беспилотников и других летательных аппаратов. Зенитчики успешно обнаружили цели и поразили их. Отмечается, что учебно-боевые задачи выполнялись в условиях радиоэлектронных помех.

Как сообщают в ЮВО, во время учений было выполнено более 60 задач. В них участвовали порядка 500 военнослужащих зенитных подразделений, задействовали свыше 200 единиц техники и вооружения.