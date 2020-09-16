Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Безработица в Петербурге удвоилась из-за пандемии коронавируса, и депутатам предстоит справиться с этой проблемой в течение нового парламентского года. Об этом заявил спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров на первом заседании осенней сессии, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Под ударами пандемии в Петербурге серьезно просел рынок труда. Число граждан, зарегистрированных в службе занятости, выросло в два раза и составляет 102 тысячи человек. Кто-то скажет, что для пятимиллионного города это вроде бы немного. Но надо помнить, что за каждым стоят семьи, дети, престарелые родители. Бороться надо за каждое рабочее место, и это общая задача власти, государства, бизнеса», — сказал Макаров.

Он потребовал от коллег предусмотреть меры господдержки социально ответственных работодателей.

«Надо продумать систему поощрения для них. Морального поощрения», — добавил Макаров, не конкретизируя свою идею.

Напомним, к началу августа количество официально зарегистрированных безработных в Петербурге превысило 102 тыс. человек. За время пандемии этот показатель увеличился более чем в семь раз.

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