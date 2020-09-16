Воронеж, , 12:30 — REGNUM 48 мандатов получат представители партии «Единая Россия» в Воронежской областной думе по результатам выборов, прошедших 13 сентября. Итоги выборов подвели в областной избирательной комиссии на заседании 16 сентября.

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Оставшиеся восемь мандатов поделили КПРФ (четыре места), ЛДПР (два места), «Справедливая Россия» (ещё два места).

Итоговая явка на выборах в Воронежской области составила 44,14%. По спискам «Единая Россия» набрала 61,52%, КПРФ получила поддержку 14,5%, ЛДПР — 7,32%, «Справедливая Россия» — 5,69%. Остальные четыре партии пятипроцентный барьер не преодолели: «Партия прямой демократии» получила 2,3%, «Партия пенсионеров за социальную справедливость» — 2,2%, чуть более 2% набрала партия «За правду» — 2,05%, «Родина» получила менее 2%.