Минск, , 12:33 — REGNUM В период с 9 августа в интернете были опубликованы данные около 300 сотрудников милиции Белоруссии. Об этом 16 сентября заявил начальник Главного управления собственной безопасности белорусского МВД Андрей Паршин.

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«Данные около 300 сотрудников милиции за период с 9 августа попали в интернет», — приводит его слова агентство БелТА.

Также Паршин уточнил, что свыше 250 сотрудников белорусского МВД и членов их семей были подвергнуты деструктивному давлению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники милиции белорусского Бреста задержали двоих мужчин, которые распространяли листовки с личными данными милиционера и судьи.