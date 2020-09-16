Брюссель, , 12:28 — REGNUM В странах — членах Европейского союза необходимо ввести минимальную заработную плату, так как многие жители сообщества не имеют достаточных средств к существованию. Об этом сегодня, 16 сентября, в ходе выступления на сессии Европарламента заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет агентство Reuters.

«Комиссия представит предложения для поддержки государств-членов для фиксации рамок минимальной зарплаты. Все должны иметь возможность получать минимальную зарплату», — сказала фон дер Ляйен.

«Демпинг заработной платы разрушает достоинство труда, наказывает предпринимателя, который платит достойную заработную плату, и искажает честную конкуренцию на едином рынке», — добавила глава ЕК.

Отмечается, что этот вопрос является политически сложным, поэтому ЕК не пытается установить единую минимальную заработную плату для ЕС или ввести единую систему установления минимальной заработной платы для всех 27 стран блока.

Вместо этого ЕК хочет обеспечить наличие коллективных переговоров по заработной плате, наличие чётких и стабильных критериев в различных национальных системах, участие профсоюзов и работодателей в этом процессе, отсутствие исключений и наличие механизмов контроля.

«Я решительно выступаю за коллективные переговоры», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Добавим, что в странах Евросоюза минимальная заработная плата значительно варьируется. Так, в июле 2020 года она составляла от 312 евро в месяц в Болгарии до 2142 евро в месяц в Люксембурге.