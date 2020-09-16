Москва, , 12:26 — REGNUM Переход в дистанционный режим обучения привёл к возросшей роли индивидуальной работы преподавателей со студентами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.«Стало заметно больше индивидуальной работы со студентами и консультаций. Большинство студентов в целом положительно оценили преподавание в этих непростых, прямо скажем экстремальных условиях», — заявил Фальков.

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По его мнению, в новых условиях системе образования удалось сохранить «чувство стабильности для студентов и преподавателей»

«Случаи полной остановки обучения были скорее исключением из общей практики», — указал он.